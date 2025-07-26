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罷免即時開票／徐巧芯臉書發文謝選民 批賴清德「要停止鬥爭沒？」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者林澔一／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者林澔一／攝影

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罷免投票視為關鍵的國民黨立委徐巧芯、松山信義選區，目前仍是以不同意票高於同意票。徐巧芯稍早在臉書發文感謝信義南松山，「我們做到了！」證明人民需要監督政府的力量，無止盡的分裂與鬥爭，賴清德到底準備開始好好做事了沒？要停止鬥爭了沒？

徐巧芯臉書全文如下：

謝謝所有信義南松山的鄉親，我們做到了！這是真正的民意展現，一票又一票，讓賴清德口中「更大的民主」，證明人民需要監督政府的力量，而非無止盡的分裂與鬥爭。浪費了這麼多民脂民膏、人民的時間與民生需求，我很好奇，大惡罷終於結束了，賴清德到底準備開始好好做事了沒？要停止鬥爭了沒？

回想整個過程，我無以回報，只能更認真的問政、服務，才能感謝大家讓我再贏一次！遭遇罷免，是很煎熬又折磨的過程，但我相信也把我打磨成更堅強的人。過程是真的辛苦，但我也因此學習、成長許多，不能說沒有收穫。

在這裡要謝謝所有幫忙我的志工夥伴們，在我同時要兼顧立法院工作與選舉的時候，是你們為我扛下太多太多；同時也要感謝立院的同事互相支援，我們是最團結，也最願意成為彼此後盾的戰友；還要感謝市議會的同事們，包含我選區內的戴錫欽議長、詹為元議員、秦慧珠議員，幫助我在艱困的戰場中給予無盡的協助。

但還是要嘴一下：終於不用在立法院裡面聽到每一個立委無論什麼議題的發言，最後都要加上「大罷免，大成功」了。被這句話騷擾了大半年，終於可以結束了，甚感欣慰！

好啦，不囉嗦，禮拜一開始，繼續認真上班！

罷免

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