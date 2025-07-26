罷免開票結果／林德福罷免案未通過 藍營守住永和關鍵選區

新北七連霸立委林德福罷免案未通過，目前不同意票領先近2萬5千票，藍營成功守住永和這一席，也穩住了長年被視為基本盤穩定的關鍵選區。國民黨市黨部與地方議員坦言，這是一場極為特殊的選戰，沒有對手、沒有拉鋸，全憑組織與意志力對決，「挺得住，就是對藍營組織動員的一次證明」。而綠營則認為，雖然結果在預期之內，但罷免行動本身仍具有政治意涵與警示效果。

國民黨新北市黨部主委黃志雄指出，這次罷免案是一場單一投票、無競爭者的選舉模式，選民只能選擇是否支持罷免，對藍營而言是一場壓力測試，「這一席守住了，證明我們的支持者有危機意識，基層系統仍有動員力。」

他坦言，這次選戰不比傳統選舉能靠候選人聲量、議題操作爭取中間選票，反而更考驗政黨動員能力與資訊傳遞效率。「很多人不知道，不投票就等於幫助罷免成功，我們這段時間不斷透過廣告、掃街、說明會，傳遞這個觀念。」他說，林德福最終挺過罷免，證明選區的基本盤依舊穩固，且已成功將訊息傳遞給足夠多的支持者。

「每一區都有危機意識，才能凝聚士氣、穩住席次，」黃志雄表示，林德福這一席的保住，不僅是永和，更是象徵整體藍營基本盤在新北尚未動搖。

新北市議員黃心華也認為，這場罷免無競爭對手，但正因如此，更能清楚檢驗政黨基本盤的實力與樁腳系統的運作狀況，「林德福這一席保住，代表國民黨的動員機制仍未失靈。」

他分析，中間選民參與度在罷免選戰中通常偏低，真正的關鍵在於支持者能否被成功叫出來。「這次結果說明，選民雖有世代交替與人口變化，但藍營並未因此流失關鍵票源。」他表示，未來若能持續調整並強化組織結構、擴展新生代連結，將能更穩固藍營版圖。

他也指出，成功守住這席，代表地方政局暫不會出現人事真空與內部角力，「老將繼續留任，避免因罷免造成的接班爭奪戰，讓地方組織有喘息與調整空間。」但他也提醒，藍營不能因此鬆懈，仍須加快布局年輕梯隊，避免未來選戰出現世代斷層。

民進黨新北市議員許昭興則表示，罷免案未能過關，在永和這樣的深藍選區是「預料之內」的結果，但他認為罷免行動本身仍有其象徵意義。「這次罷免並非沒有聲量，也引發不少討論，未來若有機會在結構較為鬆動的區域推動，仍具參考價值，」他說。

許昭興指出，林德福在2024立委選舉拿下10萬多票，兩位對手則合計拿下約7萬票，「這些對手的潛在支持者是否願意為罷免出來投票，是這場戰役的關鍵。」他認為，雖然這次未能成功，但整體動能已啟動，對未來罷免風潮的延續仍有指標作用。