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罷免開票結果／王鴻薇宣布未通過 「 談到黃呂錦茹傷心落淚 」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。記者黃義書／攝影 報系資料照
國民黨立委王鴻薇。記者黃義書／攝影 報系資料照

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台北市5立委罷免案下午4時開票後，北市5席立委的「不同意罷免」票全面領先同意票。王鴻薇下午5時45分宣布勝選，但她談到被羈押中的北市黨部主委黃呂錦茹時，也傷心哽咽落淚。

王鴻薇指出，現在整個包含中山區，還有北松山區，現在開票的結果，她正式的宣布勝選，非常非常感謝選民的智慧，而且他們願意給她一次機會，也願意信任她，會繼續加倍的努力來回報大家，所以不管在立法院的問政，還有在地方的服務、基層跟社區的關懷，都會加倍努力。

另外，她真的要感謝，像站在她旁邊的中山區的後援會，還有這麼多位的里長，包含中山區跟北松山區的里長還有志工們，在這段時間，因從來都沒有在暑假選舉過，不管是在烈日下或是在下大雨的狀況，他們都努力的幫王鴻薇來拉票，非常感謝他們。如果沒有團隊、後援會、里長跟志工，王鴻葳沒有辦法通過這次難關。

王鴻薇表示，她剛才也跟台北市黨部主委黃呂錦茹的先生黃理事長也通過了電話，他第一時間對發出祝賀，她也跟黃致意，因為黃呂主委還在看守所，她覺得非常婉惜，今天的勝利，沒有辦法跟黃呂主委一起來面對大家。

王鴻薇哽咽說，她覺得沒有讓黃呂錦茹主委失望，希望黃呂主委能夠早日的回來，跟大家一起來繼續攜手共同打拚。

另外，她非常非常感謝蔣萬安市長，在這段時間，其實他在這個選區，花了非常、非常多的時間來幫輔選站台，陪掃市場站街口、車掃，所以非常感謝蔣萬安市長在這段時間的幫忙輔選。

王鴻薇表示，想這1年多來，台灣的社會真的非常的紛亂，今天到目前為止，可以看到應該是我們整個的第一波的國民黨被罷免的立委，應該都可以順利過關，本來就希望1個都不能少，所以剛剛開始知道整個的狀況，應該都可以通過這次難關，她真的感動得快要哭了。

王鴻薇表示，這也代表大家的責任非常的重大，未來會大家攜手在立法院繼續的幫人民來打拚，也希望執政者，尤其賴清德總統也看到了，這一年多，台灣但是如此的內耗、如此的對立，真的讓國家空轉，讓社會太過內耗，當然這也是1個起點，希望我們的執政者有他的高度，能夠體會台灣人民的智慧、選擇。

她說，台灣人民是有智慧的，相信人民，相信台灣的的民主，國家不要再內耗，不要在自己人裡面去找敵人，我們需要融合，我們需要消彌這些對立，因為我們不管是從內外，台灣還有很多很多的問題要去解決，人民還是需要他們去解決很多的問題。

王鴻薇說，今天是一個好的結果「也是我們更大的責任」感謝所有台灣人民的選擇「謝謝你們願意信任我們，謝謝你們」。

罷免

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