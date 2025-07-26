罷免開票結果／「一起經歷歷史一刻」 張智倫宣布不通過：周一繼續打拚

大罷免投票結束，雖然計票結果尚未宣布，新北市第八選區（中和）國民黨立委張智倫下午宣布罷免不通過。張智倫表示，非常感謝中和相親支持與鼓勵，一起經歷這歷史的一刻，今天結束，下禮拜一就繼續上班，他也期待國民黨24個兄弟姐妹也能一起繼續打拚。

張智倫說，依照投票率算出投票的數字，看誰先過五成，就可以確定說是不是有過關，所以很期待24個兄弟姊妹一起過關。

張智倫說，這一年多來，中和相親的鼓勵與照顧，不只是感謝感動，他還會繼續做好工作，用好好做事來回應這次的大罷免，相信民眾有感受到我們的努力跟付出，他也感謝家人支持，他會每天都在崗位上繼續努力打拚。