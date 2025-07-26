罷免即時開票／廖先翔之父廖正良：選民用25:0告訴民進黨政府真正民意

新北市立委廖先翔罷免案今投票，不同意票一路高於同意票，服務處人員報票情緒高昂。廖先翔的父親、前議員廖正良說，投票前綠營喜稱，今天的罷免案成案是「25:0」，但選民會用「0:25」展現民意，告訴民進黨政府，他們不同意大罷免。

罷免案投票下午4點結束，廖先翔服務處開始統計各投票所票數，發現不同意票一路領先。廖先翔在下午5時許離開服務處，前往板橋參加新北市長侯友宜主持的選後記者會。

廖正良回顧大罷免攻防過程，認為有些罷團成員太過粗暴，很多民眾看不下去，但保持沉默，直到今天才用選票表達立場。