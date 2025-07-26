罷免即時開票／不同意票領先！桃園罷團總部氣氛低迷 成員神色凝重

罷免案投票今天舉行，於下午4時開票，桃園市桃1、桃4及桃6罷免聯合總部同步在現場觀看網路直播開票，領銜人陳曉煒在現場報票，並由志工手寫計票；截至下午5時30分開票結果，目前3選區不同意票略居上風，罷團成員神色凝重，仍持續觀看結果。

依選罷法規定，罷免案成案要「雙門檻」，同意票要達原選區投票人總數25％以上、且要大於不同意票才通過。桃園6席立委罷免門檻以第1選區牛煦庭最高，同意票要超過8萬8517票；第4選區萬美玲同意票要超過7萬6672票；第6選區邱若華同意票要超過7萬1261票。