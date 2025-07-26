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罷免即時開票／不同意票領先！桃園罷團總部氣氛低迷 成員神色凝重

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市第1、4及6區罷免聯合總部同步在現場開票計票。記者周嘉茹／攝影
桃園市第1、4及6區罷免聯合總部同步在現場開票計票。記者周嘉茹／攝影

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罷免案投票今天舉行，於下午4時開票，桃園市桃1、桃4及桃6罷免聯合總部同步在現場觀看網路直播開票，領銜人陳曉煒在現場報票，並由志工手寫計票；截至下午5時30分開票結果，目前3選區不同意票略居上風，罷團成員神色凝重，仍持續觀看結果。

依選罷法規定，罷免案成案要「雙門檻」，同意票要達原選區投票人總數25％以上、且要大於不同意票才通過。桃園6席立委罷免門檻以第1選區牛煦庭最高，同意票要超過8萬8517票；第4選區萬美玲同意票要超過7萬6672票；第6選區邱若華同意票要超過7萬1261票。

桃1領銜人陳曉煒在開票前致詞，表示團隊努力到今天，不知道結果，但相信台灣民主，相信在開票之後，過去走的這段路一定會在人生當中留下一段非常驕傲且榮耀的記號。

桃園1、4、6選區不同意票略居上風，罷團成員神色凝重，仍持續觀看結果。記者周嘉茹／攝影
桃園1、4、6選區不同意票略居上風，罷團成員神色凝重，仍持續觀看結果。記者周嘉茹／攝影
桃園市第1、4及6區罷免聯合總部同步在現場開票計票。記者周嘉茹／攝影
桃園市第1、4及6區罷免聯合總部同步在現場開票計票。記者周嘉茹／攝影
罷免案投票今天舉行，於下午4時開票，桃園市第1、4及6區罷免聯合總部同步在現場觀看網路直播開票。記者周嘉茹／攝影
罷免案投票今天舉行，於下午4時開票，桃園市第1、4及6區罷免聯合總部同步在現場觀看網路直播開票。記者周嘉茹／攝影

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