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罷免即時開票／票開近6成！徐巧芯關鍵選區不同意票穩定領先
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罷免投票於今天下午4點落幕，截至5點17分，被罷免團體視為關鍵選區的國民黨立委徐巧芯的松山信義區，中選會已開出59%。同意票開出44784票，不同意票為36753票，不同意票持續領先。目前持續開票當中。
中選會日前公告，松山信義選區投票人數為23萬1139人，而罷免同意票數要達選區投票人數的25%，即為5萬7785人，且同意票數大於不同意票。
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