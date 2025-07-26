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激戰區也過關！葉元之「反罷」成功 侯友宜偕新北藍委黨部合體

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罷免即時開票／激戰區！新北藍黨部主委曝：葉元之選區投票率逼近6成

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北黨部主委黃志雄說，從開票1個多小時戰情來看，新北5個選區不同意罷免票都有領先，葉元之選區的差距在2千票上下，情勢較緊繃，其他選區有慢慢拉開差距。本報資料照片
國民黨新北黨部主委黃志雄說，從開票1個多小時戰情來看，新北5個選區不同意罷免票都有領先，葉元之選區的差距在2千票上下，情勢較緊繃，其他選區有慢慢拉開差距。本報資料照片

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罷免投票登場，新北有5位藍委面臨第一波罷免考驗，新北藍營初步統計，開票1個小時，新北5位藍委的不同意罷免票都高於同意罷免票，目前葉元之選區較為膠著，其他都已慢慢拉開差距。

國民黨新北黨部主委黃志雄說，根據各投開票所志工回報的資訊推估，選情緊繃的葉元之選區投票率在下午2時許便5成左右，到4時投票結束推估有近6成，中永和選區幅員較小，投票率推估有5成5，廖先翔、洪孟楷選區幅員較大，仍有5成的投票率，投票率高，對藍軍相對有利。

黃志雄說，從開票1個多小時戰情來看，新北5個選區不同意罷免票都有領先，葉元之選區的差距在2千票上下，情勢較緊繃，其他選區有慢慢拉開差距。

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