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罷免即時開票／「大刪元」發言人看選情 直言目前的票數是破折號
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罷免立委葉元之公民團體大刪元發言人莫莉，今下午與領銜人史書華一起在板橋府中看開票狀況，莫莉表示今天被詢問開票狀況是否感到問號，她則說感覺是破折號。
莫莉表示，投票率高可看出被罷方陣營有動員，才會以很高投票率、緊張地追逐。她說，罷團成員辛苦多時，只希望公民的努力不要白費。
她說，不論結果如何都是民眾的選擇，但目前的資訊到底是否完全正確，仍是打個問號，希望不要讓公民的努力都白費。
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