罷免即時開票／開票1小時新北5區立委全領先 葉元之呈現拉鋸戰
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大罷免持續開票中，根據新北市選委會最新數據，新北5區立委的不同意罷免票，皆多過於同意罷免票，已完成統計的投開票所陸續將選舉票送至選委會。
根據最新統計資料，洪孟楷同意罷免票1萬6464票，不同意罷免票2萬2263票，投票率52.75%；葉元之同意罷免票5332票，不同意罷免票5578票，投票率56.5%；張智倫同意罷免票1864票，不同意罷免票2480票，投票率57.33%。
林德福同意罷免票1672票，不同意罷免票3126票，投票率56.28%；廖先翔同意罷免票1萬2684票，不同意罷免票1萬3552票，投票率46.55%。
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