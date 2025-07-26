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不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

罷免即時開票／開票1小時新北5區立委全領先 葉元之呈現拉鋸戰

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
大罷免持續開票中。記者江婉儀／攝影
大罷免持續開票中。記者江婉儀／攝影

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罷免持續開票中，根據新北市選委會最新數據，新北5區立委的不同意罷免票，皆多過於同意罷免票，已完成統計的投開票所陸續將選舉票送至選委會。

根據最新統計資料，洪孟楷同意罷免票1萬6464票，不同意罷免票2萬2263票，投票率52.75%；葉元之同意罷免票5332票，不同意罷免票5578票，投票率56.5%；張智倫同意罷免票1864票，不同意罷免票2480票，投票率57.33%。

林德福同意罷免票1672票，不同意罷免票3126票，投票率56.28%；廖先翔同意罷免票1萬2684票，不同意罷免票1萬3552票，投票率46.55%。

罷免 葉元之 洪孟楷 廖先翔 林德福 張智倫

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