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不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

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罷免即時開票／羅智強不同意票突破4萬 領先同意逾萬票

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨立委羅智強。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委羅智強。記者蘇健忠／攝影

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台北市第6選區（大安區）立委羅智強罷免案，今天投票，不過今天開票狀況不同意票持續領先同意票，截止剛剛領先差距已擴大破萬，若要罷免羅同意票要多過5萬7246票，且同意需大於不同意。

根據中選會公布，大安區總投票人數共22萬8981人，要通過罷免需要同意大於不同意外，同意票要多過5萬7246票，今天天氣狀況不錯，一早就有不少民眾出門投票，截至下午2時投票率約41%。

而根據目前開票狀況，羅智強現階段不同意票約4萬5269票、同意票3萬4752票，不同意領先同意票已破萬，但各投票所仍持續開票中，實際票數，仍應中選會公告為準。

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