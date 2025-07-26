快訊

不斷更新／大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

激戰區也過關！葉元之「反罷」成功 侯友宜偕新北藍委黨部合體

葉元之穩了？鄉民看投票結果喊「跌破眼鏡」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
立法委員罷免案投票今天進行，立委葉元之（右）在新北市長侯友宜（左）的陪同下於上午進行投票。記者葉信菉／攝影
立法委員罷免案投票今天進行，立委葉元之（右）在新北市長侯友宜（左）的陪同下於上午進行投票。記者葉信菉／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

罷免正火速開票中！一名網友分享，看到目前24席立委「不同意罷免」票數全數領先，讓他相當意外，直言「連葉元之都罷不掉，真的跌破眼鏡」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「連葉元之都罷不掉，真的跌破眼鏡」為題，指出對於目前大罷免的結果相當意外，直言「其他人我就不談了，現在連葉元之都很明顯罷不掉」，完全沒想到會是這種結果。

貼文一出後，不少網友都表示「真的，我有嚇到，看起來不樂觀」、「確實想不到」、「扯！怎麼可能」、「我也以為葉元之穩被罷掉，真的出乎意料」、「連他都不行真是大失敗」、「蠻意外的，本來以為5~10席被罷掉」、「民主史上最黑的一天」。

不過，也有部分網友回應「全壘打啦！送！（爽）」、「可能白營整個催出來了」、「罷團把賭爛票催出來」、「青鳥把不同意票都摧出來了」、「不要民進黨就可以了」、「罷團自己要檢討自己的噁心行徑」、「想太多了民進黨執政這麼爛還想罷誰」、「被完封真的很醜欸」。

截至傍晚五點，目前同意罷免葉元之票數為「44549」票；不同意罷免票數為「46623」票，雙方票數仍在拉鋸中。

罷免 葉元之

延伸閱讀

罷免即時開票／黃建賓罷免開票 「不同意票破2萬」大幅領先同意票

趙少康亮票害到羅智強？ 名嘴：道歉不能說這三個字

網友回報北市3區投票熱度 松山人爆多、南港「完全沒有人」

726完「還有823大罷免」！雞排妹曬1圖 網讚：守護台灣

相關新聞

「希望曹興誠好好活下去」 徐巧芯挺過罷免哽咽致謝：繼續為大家服務

罷免投票視為關鍵的國民黨立委徐巧芯、松山信義選區，目前仍是以不同意票高於同意票，目前持續開票中。徐巧芯在6點多時到國民黨...

罷免全線潰敗 新北議員陳世軒：27日請吃200份雞排

大罷免不同意票一面倒，民眾黨新北市議員陳世軒發文表示，這是台灣人用選票告訴總統賴清德以及民進黨，別再政治鬥爭，台灣人不接...

罷免開票結果／北市成功「保5」！蔣萬安深深鞠躬 感謝「人民眼辨真假」

726大罷免投票，台北市長蔣萬安成功「保5」，蔣萬安晚間18時20分，也以台北隊長之姿、與議長代理主委戴錫欽、台北市5位...

挺過罷免案 萬美玲：投票結果證明桃園人選擇理性與和諧

罷免案開票，國民黨立委萬美玲截至晚間6時不同意罷免票97136張，超過同意票2萬5千多張，自行宣布罷免案不通過。

【即時短評】王鴻薇3年3戰全過關 「揭弊女王」躍升藍軍頭號女戰神

國民黨台北市立委王鴻薇因選區選民結構偏綠，一度陷入苦戰，市長蔣萬安選前甚至打出告急牌，15度陪同掃街，全力催不同意票，最...

罷免開票結果／罷免案未通過 林德福：人民用理性守住家園

新北市永和區立委林德福罷免案結果大致底定，目前不同意票領先近3萬票，罷免案未通過。藍營守住這席七連霸立委，林德福表示，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。