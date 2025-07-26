葉元之穩了？鄉民看投票結果喊「跌破眼鏡」 兩派網友掀論戰

大罷免正火速開票中！一名網友分享，看到目前24席立委「不同意罷免」票數全數領先，讓他相當意外，直言「連葉元之都罷不掉，真的跌破眼鏡」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「連葉元之都罷不掉，真的跌破眼鏡」為題，指出對於目前大罷免的結果相當意外，直言「其他人我就不談了，現在連葉元之都很明顯罷不掉」，完全沒想到會是這種結果。

貼文一出後，不少網友都表示「真的，我有嚇到，看起來不樂觀」、「確實想不到」、「扯！怎麼可能」、「我也以為葉元之穩被罷掉，真的出乎意料」、「連他都不行真是大失敗」、「蠻意外的，本來以為5~10席被罷掉」、「民主史上最黑的一天」。

不過，也有部分網友回應「全壘打啦！送！（爽）」、「可能白營整個催出來了」、「罷團把賭爛票催出來」、「青鳥把不同意票都摧出來了」、「不要民進黨就可以了」、「罷團自己要檢討自己的噁心行徑」、「想太多了民進黨執政這麼爛還想罷誰」、「被完封真的很醜欸」。

截至傍晚五點，目前同意罷免葉元之票數為「44549」票；不同意罷免票數為「46623」票，雙方票數仍在拉鋸中。