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罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

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罷免投票結束 全國違法違序共37件！趙少康涉「亮票」將被北市警約談

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
媒體人趙少康今天前往台北市大安國中投票，離開圈票區後直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到投進票匭後，才對折投入。記者蘇健忠／攝影
媒體人趙少康今天前往台北市大安國中投票，離開圈票區後直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到投進票匭後，才對折投入。記者蘇健忠／攝影

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罷免投開票在今天下午4點結束，警政署統計截至下午投票結束，全國計發生撕毀、攜出選票、亮票等11件；拍攝選票與攜帶手機或攝影器材15件；從事競（助）選活動7件，另有相關違反投票秩序及輕微事故共18件。

警政署說，今天整體選務工作順利進行，沒有重大事故，目前各地刻正辦理開票作業，警政署將持續維安至選舉活動順利結束。

媒體人趙少康今天前往台北市大安國中投票，離開圈票區後直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到投進票匭後，才對折投入。北市選委會認為有違反選罷法規定嫌疑，將由警方詢問後，依違反選罷法送地檢署偵辦。

趙少康事後解釋，他一時失誤，不小心把選票的背面當成正面展示，露出正面，這是錯誤示範。

台北市大安警分局指出，趙少康涉嫌亮票，將由選務人員提供證據證詞，另外警方也將根據蒐證影像，事後依違反選罷法，約談趙少康及選務人員，再函送台北地檢署偵辦，換句話說，今天先不會以現行犯約談送辦，將等投開票日後擇日約談。

根據選罷法第88條第2項規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人，違者於同法第105條訂有刑事罰則，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

新北市宋姓男子今天持母親證件在板橋區投開票所冒領罷免選票，完成投票後，因選務人員發現印章名字不對才發現事情大條。圖／聯合報系資料照
新北市宋姓男子今天持母親證件在板橋區投開票所冒領罷免選票，完成投票後，因選務人員發現印章名字不對才發現事情大條。圖／聯合報系資料照

罷免 北市 趙少康 選委會

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