罷免即時開票／票數拉開？李彥秀開票40分鐘 不同意暫領先1萬多票

726大罷免投票，台北市港湖立委李彥秀罷免案，下午4點投票結束後，投開票所陸續開票，李彥秀罷免案的不同意票一路領先，開票40分鐘左右，李彥秀罷免案的不同意票，已經暫時領先同意票一萬多票。

李彥秀罷免案的罷免票數門檻為7萬7972票，罷免同意票數要達選區投票人數的25%，且同意票數大於不同意票。目前各投開票所都還在持續開票中，最後票數還要等中選會公告。