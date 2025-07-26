罷免即時開票／桃園關鍵一席！ 牛煦庭「不同意罷免」暫居上風

今（26）日是罷免投票日，媒體人趙少康上午前往大安國中投票，但當他離開圈票區準備投下票紙時，竟然直接「亮票」，這個舉動引起軒然大波。名嘴羅友志在臉書發文表示，大安文山區的藍營知識分子多，亮票的行為可能會害到羅智強。

2025-07-26 16:11