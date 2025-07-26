罷免即時開票／桃園關鍵一席！ 牛煦庭「不同意罷免」暫居上風
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726罷免投票今天下午4點開票，桃園市第一選區立委牛煦庭的罷免結果備受關注。根據牛煦庭開票中心下午4點半計票結果，目前不同意票略居上風。
根據計票中心統計，目前蘆竹區同意票318票、不同意票409票；龜山區同意票861票、不同意票998票；桃園15里同意票285票、不同意票294票。
整體顯示，同意罷免票總計1464票，不同意罷免票總計1701票，不同意罷免略占上風。
依選罷法規定，罷免案成案要「雙門檻」，同意票要達原選區投票人總數25％以上、且要大於不同意票才通過，罷免門檻以一選區牛煦庭最高，同意票要超過8萬8517票。
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