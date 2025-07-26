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不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

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罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

罷免即時開票／賴士葆服務處架大螢幕看開票 不同意票數一路領先

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委賴士葆罷免案今投票，台北市景美國小投開票所目前開票中。記者林佳彣／攝影
國民黨立委賴士葆罷免案今投票，台北市景美國小投開票所目前開票中。記者林佳彣／攝影

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北市第8選區（文山、南中正）現任立委賴士葆罷免案，今日投票至下午4點結束，選務人員已進入開票。賴士葆也在景興路服務處架設大螢幕，支持者陸續到場，一起關注開票進度。

賴士葆案的投票人數為24萬4753人，25%同意門檻是6萬1189人。據了解，投票率至少超過3成。

賴下午在景興路服務處設置大螢幕，觀看電視台開票結果，4點不到，已經有支持者等候。下午4點開票作業開始，景美國小投開票所的不同意票數一路領先同意票數。

國民黨立委賴士葆在景興路服務處架設大螢幕，不少支持者到場關注開票結果。記者林佳彣／攝影
國民黨立委賴士葆在景興路服務處架設大螢幕，不少支持者到場關注開票結果。記者林佳彣／攝影
國民黨立委賴士葆罷免案今投票，台北市景美國小投開票所目前開票中。記者林佳彣／攝影
國民黨立委賴士葆罷免案今投票，台北市景美國小投開票所目前開票中。記者林佳彣／攝影

罷免 賴士葆

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