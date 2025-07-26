罷免即時開票／賴士葆服務處架大螢幕看開票 不同意票數一路領先

北市第8選區（文山、南中正）現任立委賴士葆罷免案，今日投票至下午4點結束，選務人員已進入開票。賴士葆也在景興路服務處架設大螢幕，支持者陸續到場，一起關注開票進度。

賴士葆案的投票人數為24萬4753人，25%同意門檻是6萬1189人。據了解，投票率至少超過3成。

賴下午在景興路服務處設置大螢幕，觀看電視台開票結果，4點不到，已經有支持者等候。下午4點開票作業開始，景美國小投開票所的不同意票數一路領先同意票數。