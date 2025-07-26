罷免即時開票／王鴻薇北市第三選區投票率破5成5 不同意票領先中

國民黨北市5立委罷免案，下午4時起開票。北市陷激戰的第三選區中山，北松山，根據藍營回報的投票率，中山 55%，但北松山達58%，投票率對立委王鴻薇有利，目前開票情況，王鴻薇的「不同意罷免」票數，領先「同意罷免」

據指出，根據藍營下午3時的回報投票率的數據，內湖49％南港48％%，信義53.45％南松44％大安42％文山50％

南中正51％。但王鴻薇的票倉北松山，投票率僅43％，但偏綠的中山，卻衝至52％，投票率對王鴻薇不利。

但藍軍開票後的回報，最後一波的投票率統計，中山55%，但北松山達58%，開票後，王鴻薇目前仍保持領先數千票的差距。