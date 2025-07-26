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罷免即時開票／「罷免關鍵席」徐巧芯不同意票暫領先 民眾監票踴躍
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罷免投票於今天下午4點截止，選務人員隨即整體票券後逐一開票，北市國民黨立委徐巧芯的松山信義區，可說是全台關注焦點，目前在松山信義區的683、684投票所，已有不少民眾到場監票，初步開出的票數，不同意大於同意票數。
中選會公告，松山信義選區投票人數為23萬1139人，罷免通過門檻為5萬7785人。有里長觀察認為今天投票率可能比2024年高。
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