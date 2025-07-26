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罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

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趙少康亮票害到羅智強？ 名嘴：道歉不能說這三個字

聯合新聞網／ 綜合報導
立委羅智強（右）上午陪同趙少康（左）投票，特意送上獅子圖以慰問趙少康因為罷免投票無法去東非看動物大遷徙。記者蘇健忠／攝影
立委羅智強（右）上午陪同趙少康（左）投票，特意送上獅子圖以慰問趙少康因為罷免投票無法去東非看動物大遷徙。記者蘇健忠／攝影

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今（26）日是罷免投票日，媒體人趙少康上午前往大安國中投票，但當他離開圈票區準備投下票紙時，竟然直接「亮票」，這個舉動引起軒然大波。名嘴羅友志在臉書發文表示，大安文山區的藍營知識分子多，亮票的行為可能會害到羅智強

羅友志在臉書「羅友志 友話直說」發文，針對趙少康亮票一事，開頭就直言「亮票，害到小強（羅智強）了」。他說大安、文山的藍營知識分子多，也是下午投票的常客，他擔心這件事恐怕會影響這些人投票意願，「說簡單點，下午才會出來投『不同意』的人，恐怕會少一點點，這一點點，是多少？得看結果了…」。

對於趙少康解釋自己是一時失誤，不小心露出正面，表示這是錯誤示範，向大家致歉，羅友志認為道歉要很誠意、很真誠的對不起，加上「下罪己詔」，絕對不能說「不小心」，因為知識分子是不買單的。

依照公職人員選罷法第88條第2項規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人，違者於同法第105條訂有刑事罰則，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

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