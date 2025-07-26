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趙少康亮票害到羅智強？ 名嘴：道歉不能說這三個字
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今（26）日是罷免投票日，媒體人趙少康上午前往大安國中投票，但當他離開圈票區準備投下票紙時，竟然直接「亮票」，這個舉動引起軒然大波。名嘴羅友志在臉書發文表示，大安文山區的藍營知識分子多，亮票的行為可能會害到羅智強。
羅友志在臉書「羅友志 友話直說」發文，針對趙少康亮票一事，開頭就直言「亮票，害到小強（羅智強）了」。他說大安、文山的藍營知識分子多，也是下午投票的常客，他擔心這件事恐怕會影響這些人投票意願，「說簡單點，下午才會出來投『不同意』的人，恐怕會少一點點，這一點點，是多少？得看結果了…」。
對於趙少康解釋自己是一時失誤，不小心露出正面，表示這是錯誤示範，向大家致歉，羅友志認為道歉要很誠意、很真誠的對不起，加上「下罪己詔」，絕對不能說「不小心」，因為知識分子是不買單的。
依照公職人員選罷法第88條第2項規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人，違者於同法第105條訂有刑事罰則，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。
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