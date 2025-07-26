快訊

不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

聽新聞
0:00 / 0:00

網友回報北市3區投票熱度 松山人爆多、南港「完全沒有人」

聯合新聞網／ 綜合報導
今天是罷免投票日，台北市天氣終於放晴，許多選民一早就到投票所投票。記者林澔一／攝影
今天是罷免投票日，台北市天氣終於放晴，許多選民一早就到投票所投票。記者林澔一／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

今（26）日是大罷免首波投票，一名網友分享，他直擊台北市大安、松山與南港三區的投票狀況，發現熱度差異非常大，像是松山區人潮爆滿，而南港區卻異常冷清，直言「完全沒有人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台北市三個區的投票人潮」為題，指出雖然自己不能投票，但在租屋處附近觀察投票狀況，發現大安區「肉眼可見選務人員比投票人多」；松山區則有長長的排隊人龍，甚至比總統大選時還要長；而南港是最冷清的區域，完全沒有人，選務人員都在大眼瞪小眼。

貼文一出後，不少網友都各自回報自己的投票區域，紛紛表示「松山人爆多，8點開始就每間30人以上排」、「大安區一直有排隊人潮」、「內湖的本子大概60-70%有蓋章」、「內湖這邊早上人蠻多的」、「台中廖偉翔選區人超多，不輸選舉」、「我文山區這邊也是人很多，不過還是很快就投好了」、「剛經過仁中（仁愛國中）人不多，仁小（仁愛國小）多一點，大安國中則是比較多」。

此外，也有網友分享「其實正常狀況，投票所根本不應該排隊，投票超快的好嗎」、「其實也只有一票，很快就投完了」、「其實投蠻快的，人潮要搞到排隊真的不容易，畢竟選票單純、選項單純」、「北市下午場才準，早午餐吃完才去」、「有沒有人潮看不太出來」、「核對身分+翻名冊蓋章+給選票，才是這次投票最耗時的」、「我這邊九點去投完全不用等」。

罷免 投票率

延伸閱讀

首波大罷免投票！張麗善突在臉書社團發文 恐涉違反選罷法

今罷免投票日 新北傳出4起違反選罷法事件

台灣罷免投票7/26登場 一文掌握外媒全解析

罷免投票今天對決 藍：教訓賴總統 綠：守護台灣

相關新聞

罷免即時開票／「罷免關鍵席」徐巧芯不同意票暫領先 民眾監票踴躍

罷免投票於今天下午4點截止，選務人員隨即整體票券後逐一開票，北市國民黨立委徐巧芯的松山信義區，可說是全台關注焦點，目前在...

罷免即時開票／王鴻薇北市第三選區投票率破5成5 不同意票領先中

國民黨北市5立委罷免案，下午4時起開票。北市陷激戰的第三選區中山，北松山，根據藍營回報的投票率，中山 55%，但北松山達...

網友回報北市3區投票熱度 松山人爆多、南港「完全沒有人」

今（26）日是大罷免首波投票，一名網友分享，他直擊台北市大安、松山與南港三區的投票狀況，發現熱度差異非常大，像是松山區人潮爆滿，而南港區卻異常冷清，直言「完全沒有人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

趙少康亮票害到羅智強？ 名嘴：道歉不能說這三個字

今（26）日是罷免投票日，媒體人趙少康上午前往大安國中投票，但當他離開圈票區準備投下票紙時，竟然直接「亮票」，這個舉動引起軒然大波。名嘴羅友志在臉書發文表示，大安文山區的藍營知識分子多，亮票的行為可能會害到羅智強。

激戰區！ 新北藍黨部主委曝：葉元之選區投票率逼近6成

大罷免投票登場，新北有5位藍委面臨第一波罷免考驗，新北藍營初步統計，開票1個小時，新北5位藍委的不同意罷免票都高於同意罷...

大刪元發言人看選情 直言目前的票數是破折號

罷免立委葉元之公民團體大刪元發言人莫莉，今下午與領銜人史書華一起在板橋府中看開票狀況，莫莉表示今天被詢問開票狀況是否感到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。