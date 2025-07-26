網友回報北市3區投票熱度 松山人爆多、南港「完全沒有人」

今（26）日是大罷免首波投票，一名網友分享，他直擊台北市大安、松山與南港三區的投票狀況，發現熱度差異非常大，像是松山區人潮爆滿，而南港區卻異常冷清，直言「完全沒有人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台北市三個區的投票人潮」為題，指出雖然自己不能投票，但在租屋處附近觀察投票狀況，發現大安區「肉眼可見選務人員比投票人多」；松山區則有長長的排隊人龍，甚至比總統大選時還要長；而南港是最冷清的區域，完全沒有人，選務人員都在大眼瞪小眼。

貼文一出後，不少網友都各自回報自己的投票區域，紛紛表示「松山人爆多，8點開始就每間30人以上排」、「大安區一直有排隊人潮」、「內湖的本子大概60-70%有蓋章」、「內湖這邊早上人蠻多的」、「台中廖偉翔選區人超多，不輸選舉」、「我文山區這邊也是人很多，不過還是很快就投好了」、「剛經過仁中（仁愛國中）人不多，仁小（仁愛國小）多一點，大安國中則是比較多」。

此外，也有網友分享「其實正常狀況，投票所根本不應該排隊，投票超快的好嗎」、「其實也只有一票，很快就投完了」、「其實投蠻快的，人潮要搞到排隊真的不容易，畢竟選票單純、選項單純」、「北市下午場才準，早午餐吃完才去」、「有沒有人潮看不太出來」、「核對身分+翻名冊蓋章+給選票，才是這次投票最耗時的」、「我這邊九點去投完全不用等」。