未陪同立委自行投票 張善政：盼符合期待的結果
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第一波罷免投票今舉行，桃園市長張善政戶籍於立委第三選區，今下午2點20分許在龍慈里長宋化森陪同下至太子鎮社區投票，張善政全程都笑得很開心受訪表示，他跟桃園的6位立委努力到最後一天，我想說大家都期待最好的結果，所以今天大家都用平常心來投票，希望真的是符合我們期待的結果。
今天天氣晴朗，桃園市長張善政下午前往投票，全程不到3分鐘並面帶笑容，而雙北市長今都有陪立委一同投票，不過張善政是在里長陪同下前往，被問是不是有什麼考量，張回應，已經努力到最後一天了，所以大家都期待今天會有符合期待的最好結果，今天大家就平常心去投票，也不用他陪了。
媒體詢問昨天有沒有睡好，張說，昨天睡得很好，因為這一陣子的確是滿累的，所以昨天真的睡得很好。
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