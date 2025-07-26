蕭美琴投票糗問蘇巧慧「這句話」下秒急道歉 兩人對話笑翻網友

副總統蕭美琴今天在民進黨立委蘇巧慧陪同下，前往新北市永和區永平國小投票，事後蘇巧慧在臉書分享，蕭美琴下車第一句話就問她「妳投完沒？」，然後突然醒悟，馬上扶著蘇說：「歹勢歹勢，妳今天不用投！」，蘇笑稱「喜獲咪琴扶肩照一枚」。

蕭美琴戶籍在新北市永和區，是立委林德福選區，今天沒有選舉的樹林鶯歌選區的立委蘇巧慧陪同蕭一起現身投開票所，現場秩序良好，蕭進入投開票所不到3分鐘就完成投票。面對媒體喊話，蕭僅微笑表示，「大家早安，辛苦你們了」。

事後蘇巧慧分享一張蕭美琴扶著蘇肩膀的照片指出，早上陪副總統到永和投票，副總統下車第一句話就跟她說：「妳投完沒？」，然後突然醒悟，馬上扶著我說：「歹勢歹勢，妳今天不用投！」

文章一出，底下網友直呼「可愛」、「小貓依人」，也有網友模仿蘇說「不好意思，我就是立委本人」，引發網友熱議。