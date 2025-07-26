「村長」詹江村具名檢舉 苦苓、謝金河挨告違反選罷法

大罷免首波投票今天登場，依選法規定不得於投票當日從事競選或助選活動。不過，有網友發現本名王裕仁的作家苦苓今天早上在臉書貼文，內容有疑似鼓吹特定的投票行為，國民黨桃園市議員詹江村今天下午發文表示，已向中選會檢舉，並直言「置頂罪加一等。」

詹江村PO文指出，苦苓臉書的置頂貼文明顯違反選舉罷免法，最高可處200萬以下罰款，更指苦苓將該文置頂是「罪加一等」，已向中選會檢舉。

除了苦苓，詹江村也稱財信傳媒董事長謝金河，指謝今天早上的貼文明顯意圖影響投票結果，在投票日當天公然拉票，違反選舉罷免法104條第3項，可處200萬罰款，已向台北市選委會提出檢舉。