聽新聞
0:00 / 0:00
「村長」詹江村具名檢舉 苦苓、謝金河挨告違反選罷法
👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡
大罷免首波投票今天登場，依選法規定不得於投票當日從事競選或助選活動。不過，有網友發現本名王裕仁的作家苦苓今天早上在臉書貼文，內容有疑似鼓吹特定的投票行為，國民黨桃園市議員詹江村今天下午發文表示，已向中選會檢舉，並直言「置頂罪加一等。」
詹江村PO文指出，苦苓臉書的置頂貼文明顯違反選舉罷免法，最高可處200萬以下罰款，更指苦苓將該文置頂是「罪加一等」，已向中選會檢舉。
除了苦苓，詹江村也稱財信傳媒董事長謝金河，指謝今天早上的貼文明顯意圖影響投票結果，在投票日當天公然拉票，違反選舉罷免法104條第3項，可處200萬罰款，已向台北市選委會提出檢舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言