桃園立委邱若華完成投票 媒體問「昨天好睡嗎」這樣答

國民黨立委邱若華今天下午1時許完成罷免投票，媒體詢問「昨天睡得好嗎」，她笑答「睡得還不錯，因為這陣子還蠻累的」。

邱若華表示，現在心情非常平靜，也很開心今天天氣非常好，雨過天晴，許多公民朋友也都踴躍出來投票。

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