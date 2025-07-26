蔡英文投完票了！被問大罷免有無正當性笑而不語

首波罷免投票今天登場，前總統蔡英文今天下午1時許現身台北市大安區投票所，對於媒體詢問，這次罷免案是否符合民主正當性、對關稅談判是否有信心、心情如何等問題，蔡英文都笑而不語，完成投票後隨即離開。

蔡英文下午1時許抵達投票所後，許多前來投票的民眾熱情跟她打招呼，蔡英文也微笑揮手致意。投票完成後，蔡英文簡單與現場媒體寒暄，隨即離去。

罷免投票前夕，蔡英文23日曾在臉書表示，最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。各位的行動更證明了，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，展現了台灣人民的韌性。

蔡英文表示，7月26日，作為一個公民，她會去投票，表達對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力。

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