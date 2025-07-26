台北市好天氣中午已衝出35%投票率 這一「選區」最高

台北市5立委罷免案今天投票，連日陰雨今天放晴，天氣很好，還出太陽，各投開票所一早都有民眾排隊，到中午為止平均投票率近3成5，投票情況踴躍，尤其是立委徐巧芯的第七選區南松山、信義，達3成7，預估到下午4時結束，預料可突破5成。

根據投票率初估，至中午12時止，台北市第3選區王鴻薇3成5；台北市第4選區李彥秀3成6；台北市第6選區羅智強 3成3；台北市第7選區徐巧芯3成7；台北市第8選區賴士葆3成3。

商品推薦