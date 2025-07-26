雨過天晴！桃園罷免投票 中午前投票率約2成

今天是罷免投票日，一別數日前陰雨綿綿，桃園市今天早上雨過天晴，投票所陸續湧入人潮，據了解，桃園市中午前投票率約2成。對此，桃園市選委會表示，目前還在投票中，預估下午4點開票結束後才會公布實際投票率，一切以最終開票結果為準。

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