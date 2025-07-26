桃園五選區投票估五成 呂玉玲這樣回應投票心態

今天罷免投票登場，桃園市早上天氣好，投開票所大排長龍投票踴躍，選務人員預估平鎮龍潭預估投票率達4、5成，桃園第五選區立委呂玉玲平鎮文化活動中心投票，頻頻與選民打招呼，她表示，她用平常心投票，今天天氣很好，希望鄉親踴躍投票，她平時的努力、認真，相信鄉親都有看到、可以得到正義的力量。 桃園市天氣好，平鎮龍潭預估投票率5成，立委呂玉玲（中）完成投票，相信平時認真努力鄉親看得到。記者曾增勳／攝影

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