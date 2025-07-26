趙少康亮票 台北市警方將約談並依選罷法函送法辦

媒體人趙少康今天前往大安國中投票，離開圈票區後直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到投進票匭後，才對折投入。北市選委會表示將會查處，由警方詢問後，依違反選罷法函送地檢署。

台北市大安警分局指出，趙少康涉嫌亮票，將由選務人員提供證據證詞，另外警方也將根據蒐證影像，事後依違反選罷法，約談趙少康及選務人員，再函送台北地檢署偵辦，換句話說，今天先不會以現行犯約談送辦，將等投開票日後擇日約談。

根據選罷法第88條第2項規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人，違者於同法第105條訂有刑事罰則，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

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