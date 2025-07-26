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雨過天晴好催票？新北投票率約2成 選委會：以開票結果為主
今天是罷免投票日，今天早上雨過天晴，不少民眾趁著好天氣，一早出門就投票，據了解，新北目前投票率約2成。對此，新北市選委會表示，目前還在投票中，一切都以最終開票結果為準。
今早8點一到，各投票所都湧入投票人潮，不論是鄰居互道早安，或是到早餐店買早餐，民眾都互問一句「你要去投票嗎？」，此次投票場所非常多元，包含國小教室、社區公用空間等等都有。
中和上班族王小姐表示，原以為昨晚下大雨，今早也會被天氣影響，但起床看雨停了，趕快出門投票，她去的投票所，等待投票時間沒有太久，約5分鐘完成投票，非常順利。
中和陳先生表示，過往習慣第二或第三梯次再去投票，8點開始通常會比較多人，剛好來投票的時候人潮已經消化，很快完成投票。
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