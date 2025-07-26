蔣萬安陪同完成投票 羅智強盼台灣未來能「雨過天晴」

罷免投票今登場，台北市長蔣萬安上午9時許陪同國民黨立委羅智強投票，被問到投完票後的行程規畫，兩人均表示，要家人走走、吃飯，而羅智強投完票也直呼有放鬆，也希望不管結果如何，台灣未來都能跟今天天氣一樣「雨過天晴」。

羅智強今天一早先陪柯文哲妻子到金甌女中投票，接著赴大安國中陪同中廣前董事長趙少康一起投票，結束後再到隔壁建安國小投票，而台北市長蔣萬安也在上午9時30分左右到場陪同。

蔣萬安表示，今天抱著平常心，也因為天氣放晴心情好起來，希望所有好朋友 把握這樣好天氣行使公民權，不管最後結果如何，希望大家都能尊重，讓心情平靜下來，社會能夠安定，而近日事情較多，前幾天二寶生日來不及趕上一起吹蠟燭，有小遺憾，可能會利用下午時間出來走走，也會了解一下選務進行是否順利，目前看起來都很好。

羅智強也說，連日奔波比較累，眼睛長針眼到現在都還沒消腫，投完票後心情也比較輕鬆，下午可能就跟家人聚一聚吃個飯、散步放鬆一下，等晚上開票結果，不管投票結果如何都會尊重，希望台灣未來能夠雨過天晴。 立委羅智強（左）前往北市建安國小投票，台北市長蔣萬安（右）陪同，蔣市長表示看到天氣好，心情也好起來。記者蘇健忠／攝影

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