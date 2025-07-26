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侯友宜趕場陪葉元之投票 對結果有信心

聯合報／ 記者葉信菉李定宇／新北即時報導
立委葉元之今上午10時許與新北市長侯友宜一同現身投票。記者葉信菉／攝影
立委葉元之今上午10時許與新北市長侯友宜一同現身投票。記者葉信菉／攝影

立委葉元之今上午10時許與新北市長侯友宜一同現身投票，侯友宜表示看到今天天氣不錯，市民朋友都很踴躍投票，對於結果非常有信心，希望台灣一起加油。

葉元之則表示，由於自己就住在投開票所旁邊，由於一早有許多民眾前來投票，因此為避免打擾投票民眾，才會選在稍晚的時間現身投票。

立委葉元之今上午10時許與新北市長侯友宜一同現身投票。記者葉信菉／攝影
立委葉元之今上午10時許與新北市長侯友宜一同現身投票。記者葉信菉／攝影

罷免 侯友宜 葉元之

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