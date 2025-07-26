投完票亮票恐觸法 趙少康：一時失誤 錯誤示範

今為罷免投票日，中廣董事長趙少康今早投完票後，向媒體亮票恐觸法。趙少康解釋，一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範。

趙少康今早前往大安國中投開票所投票，趙少康在投完票，離開圈票區後，在投入票匭前，打開選票，亮票給媒體拍攝。趙少康此舉可能觸犯「公職人員選舉罷免法」第88條第2項。

根據選罷法第88條第2項規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人，違者於同法第105條訂有刑事罰則，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

趙少康說明，今天早上去投票的時候，看到記者拍攝，不小心把選票的背面當成正面展示了。其實他「不贊成罷免」立場外界都清楚知道；一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範，引發媒體關注，非常不好意思。

趙少康強調，今天天氣非常好，還是呼籲大家趕快出門投票，守護民主。

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