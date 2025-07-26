桃園投票踴躍預估逾五成 魯明哲：好天氣希望有好結果
今天罷免投票登場，桃園市早上天氣好，8時不到許多投開票所大排長龍，選民投票踴躍，選務人員預估投票率超過五成，桃園第三選區立委魯明哲在妻子汪玉仙陪同前往中壢華勛國小投票，一路與選民打招呼，魯明哲表示，今天天氣好，希望大家把握機會行使公民權利，希望會有好結果。
罷免投票日，藍綠最後催票下，今天桃園、中壢地區投開票所，一早8時不到就有許多選民排隊等候投票，許多投開票所大排長龍，十分踴躍，60歲劉姓選民說，他投過這麼多次選舉，第一次投罷免票，沒想到到天氣好、投票這麼踴躍，只是選務作業一人對名冊速度有些慢。
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