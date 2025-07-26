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罷免案投票日 副總統蕭美琴上午前往永平國小投票

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
今天是罷免投開票日，戶籍位於新北市的副總統蕭美琴（中），上午前往永和永平國小投票所投票。記者杜建重／攝影
今天是罷免投開票日，戶籍位於新北市的副總統蕭美琴（中），上午前往永和永平國小投票所投票。記者杜建重／攝影

罷免案今天舉行投票，戶籍位於新北市的副總統蕭美琴，上午在立委蘇巧慧的陪同下前往永和永平國小投票所投票，因為沒有出現排隊人潮，蕭副總統進到投票所，領完選票後直接投票，全程順暢沒有多作停留，而面對媒體，蕭美琴只是揮了揮手，說了一聲「謝謝大家，辛苦了」，隨即搭車離去。

今天是罷免投開票日，副總統蕭美琴上午前往投票所投票。記者杜建重／攝影
今天是罷免投開票日，副總統蕭美琴上午前往投票所投票。記者杜建重／攝影
副總統蕭美琴上午前往投票所投票，面對媒體，蕭副總統只是揮了揮手，說了一聲「謝謝大家，辛苦了」。記者杜建重／攝影
副總統蕭美琴上午前往投票所投票，面對媒體，蕭副總統只是揮了揮手，說了一聲「謝謝大家，辛苦了」。記者杜建重／攝影
今天是罷免投開票日，戶籍位於新北市的副總統蕭美琴，上午前往投票，因為沒有出現排隊人潮，蕭副總統進到投票所，領完選票後直接投票，全程順暢沒有多作停留。記者杜建重／攝影
今天是罷免投開票日，戶籍位於新北市的副總統蕭美琴，上午前往投票，因為沒有出現排隊人潮，蕭副總統進到投票所，領完選票後直接投票，全程順暢沒有多作停留。記者杜建重／攝影

罷免 蕭美琴 蘇巧慧

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