影／比預計時間晚投票 葉元之解釋原因

立法委員罷免案投票今天舉行，立委葉元之在新北市長侯友宜的陪同下於上午進行投票，媒體追問投票的時間比預計晚，葉元之回應早上有先去跑告別式，而且這個地方鄰居比較多，怕影響大家投票，所以比較晚出門。

侯友宜表示看到市民朋友都出來投票，天氣也不錯，對結果很有信心，希望台灣未來會更好。 立法委員葉元之（圖）上午在新北市長侯友宜的陪同下進行投票，媒體追問投票的時間比較晚，葉元之回應這個地方鄰居比較多，怕影響大家投票，所以比較晚出門。記者葉信菉／攝影

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