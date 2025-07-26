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心情一派輕鬆！桃園牛煦庭穿全黑衣服投票：盡人事聽天命
罷免案投票今天舉行，國民黨桃園立委牛煦庭上午10時30分到投開票所完成投票，表示投完票心情一派輕鬆，等等就回家整理家中、吃早餐，接下來就盡人事聽天命，希望選民趁好天氣踴躍投票。
牛煦庭表示，今天睡到自然醒，非常神清氣爽，平常心面對，選舉罷免對他來說就像再一次選舉，基本上選戰的計劃都已經執行完畢，因此接下來盡人事聽天命 ，相信桃園第一選區的相親好朋友會做出最有智慧的判斷 。
牛煦庭說，今天平常心一派輕鬆來履行公民義務 ，希望大家踴躍出門投票。今天雖然沒有下雨但還是有點潮濕，但即便颳風下雨也呼籲選民都要投票，因為大家花了這麼多的時間去談這件事情的是非對錯，到了最後人民就是最後的裁判，因此不管如何大家都應該站出來守護民主，還好今天天氣好。
牛煦庭也提到，投完票後一派輕鬆，等等就回家整理一下，忙了這麼長一段時間，總得做做家事，再吃個早餐，慢慢等待開票的時間。
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