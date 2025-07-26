快訊

國票金增資樂天3派股東喬不攏 關鍵會議後2大調整浮現

MLB／運動家超級新秀4響砲打爆太空人！狂刷多項新紀錄

中職／兄弟再簽約2洋投！ 新聞稿已開示「一軍規畫無德保拉」

聽新聞
0:00 / 0:00

心情一派輕鬆！桃園牛煦庭穿全黑衣服投票：盡人事聽天命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
罷免案投票今天舉行，國民黨桃園立委牛煦庭上午到投開票所完成投票，表示心情一派輕鬆。記者周嘉茹／攝影
罷免案投票今天舉行，國民黨桃園立委牛煦庭上午到投開票所完成投票，表示心情一派輕鬆。記者周嘉茹／攝影

罷免投票今天舉行，國民黨桃園立委牛煦庭上午10時30分到投開票所完成投票，表示投完票心情一派輕鬆，等等就回家整理家中、吃早餐，接下來就盡人事聽天命，希望選民趁好天氣踴躍投票。

牛煦庭表示，今天睡到自然醒，非常神清氣爽，平常心面對，選舉罷免對他來說就像再一次選舉，基本上選戰的計劃都已經執行完畢，因此接下來盡人事聽天命 ，相信桃園第一選區的相親好朋友會做出最有智慧的判斷 。

牛煦庭說，今天平常心一派輕鬆來履行公民義務 ，希望大家踴躍出門投票。今天雖然沒有下雨但還是有點潮濕，但即便颳風下雨也呼籲選民都要投票，因為大家花了這麼多的時間去談這件事情的是非對錯，到了最後人民就是最後的裁判，因此不管如何大家都應該站出來守護民主，還好今天天氣好。

牛煦庭也提到，投完票後一派輕鬆，等等就回家整理一下，忙了這麼長一段時間，總得做做家事，再吃個早餐，慢慢等待開票的時間。

罷免案投票今天舉行，國民黨桃園立委牛煦庭上午到投開票所完成投票，表示心情一派輕鬆。記者周嘉茹／攝影
罷免案投票今天舉行，國民黨桃園立委牛煦庭上午到投開票所完成投票，表示心情一派輕鬆。記者周嘉茹／攝影
罷免案投票今天舉行，國民黨桃園立委牛煦庭上午10時30分到投開票所完成投票。記者周嘉茹／攝影
罷免案投票今天舉行，國民黨桃園立委牛煦庭上午10時30分到投開票所完成投票。記者周嘉茹／攝影
罷免案投票今天舉行，國民黨桃園立委牛煦庭上午10時30分到投開票所完成投票。記者周嘉茹／攝影
罷免案投票今天舉行，國民黨桃園立委牛煦庭上午10時30分到投開票所完成投票。記者周嘉茹／攝影

罷免 投票

延伸閱讀

民進黨桃園挺罷免 何博文指「不罷不行」：明天一定要催票

韓國瑜桃園同框牛煦庭掃街拜票 韓再批惡罷不公不義

讓台灣回歸安寧 桃園張善政請假陪立委車掃 呼籲投「不同意罷免」

影／冒雨掃街籲出門投票 朱立倫：台灣民主不能淋雨

相關新聞

太開心？趙少康今公開亮票 違法引發熱議

罷免投票今登場，未能如願前往東非看動物大遷徙的中廣前董事長趙少康今天現身投開票所，面對媒體詢問直呼很遺憾甚至這輩子應該不...

趙少康亮票 台北市警方將約談並依選罷法函送法辦

媒體人趙少康今天前往大安國中投票，離開圈票區後直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到投進票匭後，才對折投入。北市選委會...

雨過天晴好催票？新北投票率約2成 選委會：以開票結果為主

今天是罷免投票日，今天早上雨過天晴，不少民眾趁著好天氣，一早出門就投票，據了解，新北目前投票率約2成。對此，新北市選委會...

最高行政法院今駁回柯文哲抗告 確定無緣投票

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與26日罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

影／比預計時間晚投票 葉元之解釋原因

立法委員罷免案投票今天舉行，立委葉元之在新北市長侯友宜的陪同下於上午進行投票，媒體追問投票的時間比預計晚，葉元之回應早上...

蔣萬安陪同完成投票 羅智強盼台灣未來能「雨過天晴」

罷免投票今登場，台北市長蔣萬安上午9時許陪同國民黨立委羅智強投票，被問到投完票後的行程規畫，兩人均表示，要家人走走、吃飯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。