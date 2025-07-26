太開心？趙少康今公開亮票 違法引發熱議

罷免投票今登場，未能如願前往東非看動物大遷徙的中廣前董事長趙少康今天現身投開票所，面對媒體詢問直呼很遺憾甚至這輩子應該不會再去，但人生總是會有很多意外就順其自然。然而趙疑太過放鬆，趙少康在投完票、離開圈票區後，直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路走到票匭後，才對折投入。

趙少康今天上午現身大安國中投開票所投票，會前受訪表示，心情也不錯且老天蠻賞臉的，也呼籲民眾踴躍出來投票，不管支持誰，趕快出來投票比較重要，聯訪結束後也上二樓投票，不過趙疑似心情太好，在投完票、離開圈票區後，竟直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，引發熱議。

依照公職人員選罷法第88條第2項規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人，違者於同法第105條訂有刑事罰則，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

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