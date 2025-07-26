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終於投完票！蔣萬安曝二寶等他做這事…4點後緊盯開票

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安陪同國民黨5席黨籍立委投票後，再前往位於大直的永安國小完成投票。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安陪同國民黨5席黨籍立委投票後，再前往位於大直的永安國小完成投票。記者黃義書／攝影

726大罷免投票，台北市長蔣萬安今天一早8點起，陪北市五位藍委投票，上午11點左右回到永安國小投下自己的一票，被問心情有沒有真的輕鬆些？蔣說，心情很好，陪完委員之後，也終於投下自己的這一票。

媒體追問是否放下心中大石頭？蔣說，今天一早就平常心，尤其看到今天天氣放晴、也很涼爽，到現在都很舒服，希望好天氣可以一直延續到下午，也希望所有好朋友可以把握好天氣，踴躍出來行使公民權。

蔣萬安也透露，他上午投完票之後，要趕快趕回去，因為二寶正在等他，早上出門二寶還特別交代要帶二寶去兒童新樂園走一走，二寶也知道天氣很好，所以先趕快回去陪家人吃個中飯，再看下午時間。

由於過去蔣萬安曾向媒體透露，只要壓力大都會吃兩個漢堡，今天是否也會吃漢堡？蔣萬安說，不會，現在都有稍微節制一點，早餐就是比較簡單的兩顆茶葉蛋，等一下看太太孩子的選擇為優先。至於接下來下午是否看開票？蔣說，他就是平常心，經歷過很多場選舉，尊重最後開票結果，下午目前都還在規畫，不過等一下就先陪家人，四點之後開票，都會注意相關的開票結果。

蔣萬安今天一早8點開始，先接連陪著五位台北市國民黨立委一一投票，約上午11點回到自己的戶籍地，自己投下一票，媒體問蔣萬安投完票後心情？蔣萬安說，心情很好，就是平常心，尤其這邊一直是他每一次選舉投票地方、很熟悉，一早天氣很好，也看到很多民眾出來行使公民權，很高興。

台北市長蔣萬安今天一早8點起，先陪北市五位藍委投票，上午11點左右回到永安國小投下自己的一票。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天一早8點起，先陪北市五位藍委投票，上午11點左右回到永安國小投下自己的一票。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天一早8點起，先陪北市五位藍委投票，上午11點左右回到永安國小投下自己的一票。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天一早8點起，先陪北市五位藍委投票，上午11點左右回到永安國小投下自己的一票。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天一早8點起，先陪北市五位藍委投票，上午11點左右回到永安國小投下自己的一票。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天一早8點起，先陪北市五位藍委投票，上午11點左右回到永安國小投下自己的一票。記者林麗玉／攝影

罷免 蔣萬安

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