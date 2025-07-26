林德福上午現身投票：問心無愧、舉頭三尺有神明

今新北市5位國民黨立委面臨罷免投票，永和地區清晨天氣放晴，結束連日陰雨。永和區立委林德福約莫10點30分也在永和忠孝市民活動中心現身投票，他坦言前一晚難免緊張，但對選情仍有信心，並感謝一路支持與關心的選民。

林德福表示，這段時間他每天從早跑到晚，無論是公園、學校、運動場、黃昏市場還是夜市、橋頭，「行程幾乎是馬不停蹄」，許多鄉親也透過電話與LINE傳訊息關心。他說，自己並非只在選舉或面對罷免時才出現，「我身為現任立委，該做的事平常就一點一滴去做。」

他強調，最重要的還是問心無愧，為國為民才是民意代表應盡的責任，「從政的人要清廉，才能讓國家有希望，不是拿到權力就想貪、想汙、想拿，那樣只會讓國家沉淪。」

面對今晨氣候好轉，林德福也語帶感慨。他說，前幾天一直下雨，原本擔心會影響民眾投票意願，沒想到今天一早天氣轉好，只有些微飄雨，氣溫也舒適，「我心裡很感謝，老天爺很眷顧很眷愛。」他舉7月18日在823紀念碑舉行大型活動為例，「那天也是活動進行時僅飄小雨，直到活動結束後才下大雨。」

林德福補充，昨晚他也參加凱道活動，雖然過程中略有飄雨，「但也是活動結束後才下大雨。」他深信，「做人要憑良心做事，舉頭三尺有神明，當你腳踏實地、真心為民服務，老天自然會保佑你。」

此次新北市選委會共設置1147處投開票所，投票時間自上午8時至下午4時。 今早天氣放晴，永和忠孝市民活動中心湧現投票人潮。記者張策／攝影 今早天氣放晴，永和忠孝市民活動中心湧現投票人潮。記者張策／攝影 新北市立委林德福今早在永和忠孝市民活動中心現身投票，並與民主親切互動。記者張策／攝影 新北市立委林德福今早在永和忠孝市民活動中心現身投票，並與民主親切互動。記者張策／攝影 今早天氣放晴，永和忠孝市民活動中心湧現投票人潮。記者張策／攝影

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