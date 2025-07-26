快訊

國票金增資樂天3派股東喬不攏 關鍵會議後2大調整浮現

MLB／運動家超級新秀4響砲打爆太空人！狂刷多項新紀錄

中職／兄弟再簽約2洋投！ 新聞稿已開示「一軍規畫無德保拉」

林德福上午現身投票：問心無愧、舉頭三尺有神明

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立委林德福約莫10點30分在永和忠孝市民活動中心現身投票。記者張策／攝影
新北市立委林德福約莫10點30分在永和忠孝市民活動中心現身投票。記者張策／攝影

今新北市5位國民黨立委面臨罷免投票，永和地區清晨天氣放晴，結束連日陰雨。永和區立委林德福約莫10點30分也在永和忠孝市民活動中心現身投票，他坦言前一晚難免緊張，但對選情仍有信心，並感謝一路支持與關心的選民。

林德福表示，這段時間他每天從早跑到晚，無論是公園、學校、運動場、黃昏市場還是夜市、橋頭，「行程幾乎是馬不停蹄」，許多鄉親也透過電話與LINE傳訊息關心。他說，自己並非只在選舉或面對罷免時才出現，「我身為現任立委，該做的事平常就一點一滴去做。」

他強調，最重要的還是問心無愧，為國為民才是民意代表應盡的責任，「從政的人要清廉，才能讓國家有希望，不是拿到權力就想貪、想汙、想拿，那樣只會讓國家沉淪。」

面對今晨氣候好轉，林德福也語帶感慨。他說，前幾天一直下雨，原本擔心會影響民眾投票意願，沒想到今天一早天氣轉好，只有些微飄雨，氣溫也舒適，「我心裡很感謝，老天爺很眷顧很眷愛。」他舉7月18日在823紀念碑舉行大型活動為例，「那天也是活動進行時僅飄小雨，直到活動結束後才下大雨。」

林德福補充，昨晚他也參加凱道活動，雖然過程中略有飄雨，「但也是活動結束後才下大雨。」他深信，「做人要憑良心做事，舉頭三尺有神明，當你腳踏實地、真心為民服務，老天自然會保佑你。」

此次新北市選委會共設置1147處投開票所，投票時間自上午8時至下午4時。

今早天氣放晴，永和忠孝市民活動中心湧現投票人潮。記者張策／攝影
今早天氣放晴，永和忠孝市民活動中心湧現投票人潮。記者張策／攝影
今早天氣放晴，永和忠孝市民活動中心湧現投票人潮。記者張策／攝影
今早天氣放晴，永和忠孝市民活動中心湧現投票人潮。記者張策／攝影
新北市立委林德福今早在永和忠孝市民活動中心現身投票，並與民主親切互動。記者張策／攝影
新北市立委林德福今早在永和忠孝市民活動中心現身投票，並與民主親切互動。記者張策／攝影
新北市立委林德福今早在永和忠孝市民活動中心現身投票，並與民主親切互動。記者張策／攝影
新北市立委林德福今早在永和忠孝市民活動中心現身投票，並與民主親切互動。記者張策／攝影
今早天氣放晴，永和忠孝市民活動中心湧現投票人潮。記者張策／攝影
今早天氣放晴，永和忠孝市民活動中心湧現投票人潮。記者張策／攝影

罷免 林德福

延伸閱讀

放晴新北永和投票所現人潮 女選民：不出來就是讓對方贏

影／朱立倫現身反罷免晚會 力挺林德福

影／韓國瑜現身 要永和鄉親力挺林德福

聲援林德福 韓國瑜轟民進黨這點「沒道理」：讓不同意罷免票大爆炸

相關新聞

太開心？趙少康今公開亮票 違法引發熱議

罷免投票今登場，未能如願前往東非看動物大遷徙的中廣前董事長趙少康今天現身投開票所，面對媒體詢問直呼很遺憾甚至這輩子應該不...

趙少康亮票 台北市警方將約談並依選罷法函送法辦

媒體人趙少康今天前往大安國中投票，離開圈票區後直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到投進票匭後，才對折投入。北市選委會...

雨過天晴好催票？新北投票率約2成 選委會：以開票結果為主

今天是罷免投票日，今天早上雨過天晴，不少民眾趁著好天氣，一早出門就投票，據了解，新北目前投票率約2成。對此，新北市選委會...

最高行政法院今駁回柯文哲抗告 確定無緣投票

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與26日罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

影／比預計時間晚投票 葉元之解釋原因

立法委員罷免案投票今天舉行，立委葉元之在新北市長侯友宜的陪同下於上午進行投票，媒體追問投票的時間比預計晚，葉元之回應早上...

蔣萬安陪同完成投票 羅智強盼台灣未來能「雨過天晴」

罷免投票今登場，台北市長蔣萬安上午9時許陪同國民黨立委羅智強投票，被問到投完票後的行程規畫，兩人均表示，要家人走走、吃飯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。