涂權吉由母親、女兒陪同投票 坦言心裡有事總是沒有辦法睡太久

今天是第一波罷免投票日，桃園第二選區立委涂權吉上午在母親及女兒陪同下至楊梅大同國小投票，他說，天氣滿好，希望大家都出門行使公民權，表達意願，不過今天對他而言是重要日子，睡不久但很沉，但心裡有事睡不了太久。

今天氣轉晴，許多民眾一早就出門投票，更有投開票所出現排隊等情況，涂權吉今上午10點30分許，在母親與女兒陪同下投票。

涂權吉受訪表示，今天早上起來感覺還開心，因昨天辦晚會時下了那麼大的雨，早上也稍微有下了雨，但等到8點開始天氣變非常的好，希望很多的鄉親大家都出來行使公民權利表達自己的意願，踴躍出來投票。

被問及昨天有沒有睡好，涂笑著說，累啦，但感覺睡眠的時間好像也沒有很長但有沉睡，畢竟今天是一個很重要的日子，不過平常一大早，可能就是送遊覽車或站路口，一大早就出門，今天也難得可以睡比較晚一點，但畢竟今天是重要的日子，那心裡有事總是沒有辦法睡太久。 第一波罷免投票今舉行，桃園第二選區立委涂權吉（中），今上午在母親及女兒陪同下至楊梅大同國小投票。記者翁唯真／攝影

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