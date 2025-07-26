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影／蔣萬安陪同完成投票 賴士葆：有信心會過關
台北市長蔣萬安今天上午陪同面臨罷免案的國民黨立委賴士葆前往景美國小投票，賴士葆表示非常感謝蔣萬安市長這幾天的幫忙，也表示平常心，有信心會過關，昨天睡的很好，因為太累了。
蔣萬安表示目前各投票所狀況都算穩定，連日大雨今天終於放晴，天氣很好也很涼爽，呼籲大家都出來行使公民權。
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