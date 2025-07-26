偕妻高婉倩投票 朱立倫：雨過天晴
今天罷免案投票登場，國民黨主席朱立倫一早在妻子高婉倩、桃園市議員凌濤陪同下到桃園市八德區老人活動中心投票，朱立倫投票後受訪表示，昨晚還在下大雨，今天雨過天晴，希望大家踴躍投票。
朱立倫昨晚在凱道的大雨中疾呼讓大罷免鬧劇到此為止，今天上午偕同妻子高婉倩到桃園被罷免立委邱若華的第六選區投票，始終笑容滿面表示昨晚睡得很好，遇到認識的民眾也親切打招呼，開心表示昨晚還在下大雨，今天雨過天晴，大家踴躍投票表達心聲。
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