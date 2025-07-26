偕妻高婉倩投票 朱立倫：雨過天晴

今天罷免案投票登場，國民黨主席朱立倫一早在妻子高婉倩、桃園市議員凌濤陪同下到桃園市八德區老人活動中心投票，朱立倫投票後受訪表示，昨晚還在下大雨，今天雨過天晴，希望大家踴躍投票。

朱立倫昨晚在凱道的大雨中疾呼讓大罷免鬧劇到此為止，今天上午偕同妻子高婉倩到桃園被罷免立委邱若華的第六選區投票，始終笑容滿面表示昨晚睡得很好，遇到認識的民眾也親切打招呼，開心表示昨晚還在下大雨，今天雨過天晴，大家踴躍投票表達心聲。 罷免案投票今登場，國民黨主席朱立倫（左）一早在妻子高婉倩（右）陪同下一起到桃園市八德區老人活動中心投票，朱立倫投票後受訪呼籲大家踴躍投票表達心聲。記者潘俊宏／攝影 罷免案投票今登場，國民黨主席朱立倫（右）到桃園市八德區老人活動中心投票，朱立倫遇到認識的選民微笑致意。記者潘俊宏／攝影 罷免案投票今登場，國民黨主席朱立倫（右二）一早在妻子高婉倩（左一）、桃園市議員凌濤（左二）陪同下到桃園市八德區老人活動中心投票，朱立倫投票後受訪呼籲大家踴躍投票表達心聲。記者潘俊宏／攝影 罷免案投票今登場，桃園市八德區老人活動中心投票許多民眾前往投票。記者潘俊宏／攝影

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