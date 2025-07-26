影／好天氣催出投票人潮 萬美玲完成投票秀出「曬紅袖套」

罷免案投票今天舉行，國民黨桃園立委萬美玲上午10時到投開票所完成投票，提醒民眾投票記得要帶身分證和印章。

受颱風外圍環流影響，桃園昨晚下起傾盆大雨，但今早放晴，不少民眾一早出門投票，直說「好天氣」，而萬美玲也在上午10時完成投票。

萬美玲表示，最近天氣多變，不是下大雨，就是大太陽，手肘都被曬傷，紅腫就像袖套一樣，但今天天氣不錯，民眾出門投票不要忘記帶身分證和印章。 國民黨立委萬美玲雙手被太陽曬傷，紅腫宛如袖套。記者陳俊智/攝影

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