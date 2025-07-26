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影／偕妻桃園八德投票 朱立倫：雨過天晴心情好

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫偕妻子高婉倩抵達設於桃園市八德區老人文康中心的投開票所，桃園市議員凌濤也到場陪同。記者陳恩惠／攝影
國民黨主席朱立倫偕妻子高婉倩抵達設於桃園市八德區老人文康中心的投開票所，桃園市議員凌濤也到場陪同。記者陳恩惠／攝影

我國史上最大規模罷免投票今天登場，首波對象包括24位國民黨立委和無黨籍、停職中的新竹市長高虹安；國民黨主席朱立倫今天上午9時58分，偕妻抵達指定的投開票所，事後受訪表示，「雨過天晴心情好，踴躍投票表達民主心聲！」

朱立倫受訪說，「今天回到家裡來投票，雨過天晴大家心情都很好，希望所有好朋友們大家能踴躍投票，表達民主的心聲」，對於媒體詢問「會不會擔心天氣不太好會影響投票」，他回應，「今天總算雨過天晴，昨天晚上還在下雨，連續下了幾天雨，今天天氣很好，希望大家踴躍投票。」

朱立倫今天上午偕妻子高婉倩前往設於桃園市八德區老人文康中心「立法委員（桃園市第6選舉區）邱若華罷免案的第1259投開票所」投下表達民主心聲的一票，由於昨天整日大雨終於在今早放晴，朱立倫笑容滿面、酒窩深陷，有藏不住的好心情。

國民黨主席朱立倫偕妻子高婉倩返鄉投票。記者陳恩惠／攝影
國民黨主席朱立倫偕妻子高婉倩返鄉投票。記者陳恩惠／攝影
朱立倫受訪時表示，雨過天晴心情好，呼籲民眾踴躍投票，表達民主心聲。記者陳恩惠／攝影
朱立倫受訪時表示，雨過天晴心情好，呼籲民眾踴躍投票，表達民主心聲。記者陳恩惠／攝影
國民黨主席朱立倫偕妻子高婉倩返鄉投票。記者陳恩惠／攝影
國民黨主席朱立倫偕妻子高婉倩返鄉投票。記者陳恩惠／攝影

罷免 朱立倫

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