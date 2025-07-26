影／偕妻桃園八德投票 朱立倫：雨過天晴心情好

我國史上最大規模罷免投票今天登場，首波對象包括24位國民黨立委和無黨籍、停職中的新竹市長高虹安；國民黨主席朱立倫今天上午9時58分，偕妻抵達指定的投開票所，事後受訪表示，「雨過天晴心情好，踴躍投票表達民主心聲！」

朱立倫受訪說，「今天回到家裡來投票，雨過天晴大家心情都很好，希望所有好朋友們大家能踴躍投票，表達民主的心聲」，對於媒體詢問「會不會擔心天氣不太好會影響投票」，他回應，「今天總算雨過天晴，昨天晚上還在下雨，連續下了幾天雨，今天天氣很好，希望大家踴躍投票。」

朱立倫今天上午偕妻子高婉倩前往設於桃園市八德區老人文康中心「立法委員（桃園市第6選舉區）邱若華罷免案的第1259投開票所」投下表達民主心聲的一票，由於昨天整日大雨終於在今早放晴，朱立倫笑容滿面、酒窩深陷，有藏不住的好心情。 國民黨主席朱立倫偕妻子高婉倩返鄉投票。記者陳恩惠／攝影 朱立倫受訪時表示，雨過天晴心情好，呼籲民眾踴躍投票，表達民主心聲。記者陳恩惠／攝影 國民黨主席朱立倫偕妻子高婉倩返鄉投票。記者陳恩惠／攝影

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