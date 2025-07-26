跑透透！蔣萬安完成陪藍委投票 賴士葆感激握住手：市長更旺
首波罷免案投票今登場，台北市長蔣萬安一早已陪同4名北市藍委投完票，最後來到文山區陪立委賴士葆到景美國小投票。賴士葆說，心情平常心，強調有信心會過關，更大讚蔣萬安賣力，對於各立委的需求都會極力滿足，也希望「市長更旺。」
賴士葆上午10點多在蔣萬安陪同下，來到戶籍地的景美國小投開票所。賴表示，心情平常心，因為有信心會過關。昨天晚上睡得很好，實在太累了；他接著二度直呼「太累了」，也提及自己有跟幕僚談，規畫晚上開設計票中心，怎樣做得好。
蔣萬安一早陪5位立委投票，賴士葆這是第5站，是否有些疲憊？蔣萬安直言，不會，因為是陪委員投票，5位委員比較辛苦，因為他們很長一段時間都在基層勤走，所以幾位委員也提到投完票，先好好休息、陪家人等等，也希望大家利用這個好天氣，出來行使公民權，陪陪家人出來走走。
接著，賴士葆投完票，步出投開票所第一件事，就是握住蔣萬安的手。賴表示，他很少看到市長這麼賣力，在選舉過程中，有這個市長拚命為每個委員，一而再再而三，只要他們有需要、提出需求，基本上蔣都會極力滿足，這點他非常感謝、也非常感激。賴最後也希望，「市長愈來愈旺，1席都不能少，市長更旺。」
另外，有民眾發現大安親子館的投開票所是用三色防水布在搭設，票匭甚至丟在路邊。蔣萬安回應，北市選委會一切會依照相關規定來處理，目前看到各投開票所，相關投票秩序還算穩定。
蔣萬安說，早上陪著幾位委員投票，就是抱著一顆平常心。連日大雨，今日終於放晴，天氣很好也很涼爽，希望好朋友們都能夠出來行使公民權，看到大家一早就來排隊、投下這張票，「行使公民權，我們也很高興」。
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