影／投票沒有柯文哲陪同 陳佩琪盼選後國家不要糾結在分裂對立中

罷免案今天舉行投票，因京華城案遭羈押的民眾黨前主席柯文哲無法外出行使公民權，而其妻陳佩琪上午由國民黨立委羅智強及民眾黨北市議員張志豪陪同，前往金甌女中投票所投票。

陳佩琪受訪表示，台灣社會遇到有史以來最嚴重的分裂與對立，希望選舉活動能快結束，大家好好面對，國家所面臨的危機問題，不要糾結在分裂對立中。陳佩琪強調最近常為先生到法院出庭，覺得一場官司造成嚴重社會對立，相信很多人不願意見到這狀況。更感沮喪與遺憾的是以前來金甌女中投票都有先生陪伴，今年卻第一次獨自來投票，不過還好今天有委員陪同。陳佩琪也說先生常跟她說自己與羅智強有很多共通特質，就是在任何逆境當中都能勇敢面對，也生存得很好，陳佩琪認為他們倆特質很相通。所以今天雖然先生無法陪她來投票，但有羅智強陪同，稍感寬慰。

陳佩琪表示今天天氣不錯，希望大家踴躍出來投票，而對於昨天行政法院說柯文哲有投票權，卻不讓他投票，這是很奇怪的判定，還直接明講，讓柯文哲出來投票會影響公益，這句話應改為會影響到執政黨利益，她對裁定書結果表達強烈不滿與抗議。 罷免案今天舉行投票，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（右）上午由立委羅智強（中）及北市議員張志豪陪同，前往金甌女中投票所投票。記者侯永全／攝影

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