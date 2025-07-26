快訊

警拚命兩度攔不住！國3休旅車「逆向狂飆55公里」 對撞轎車釀2死

確定不能投票！最高行政法院上午駁回柯文哲抗告

為投票放棄動物大遷徙！趙少康曝今撞護理師國考「沒想到選這日子」

影／投票沒有柯文哲陪同 陳佩琪盼選後國家不要糾結在分裂對立中

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
罷免案今天舉行投票，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（中）上午投完票，由北市議員張志豪陪同離開金甌女中投票所，一名女警則在背後以手機錄影存證。記者侯永全／攝影
罷免案今天舉行投票，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（中）上午投完票，由北市議員張志豪陪同離開金甌女中投票所，一名女警則在背後以手機錄影存證。記者侯永全／攝影

罷免案今天舉行投票，因京華城案遭羈押的民眾黨前主席柯文哲無法外出行使公民權，而其妻陳佩琪上午由國民黨立委羅智強及民眾黨北市議員張志豪陪同，前往金甌女中投票所投票。

陳佩琪受訪表示，台灣社會遇到有史以來最嚴重的分裂與對立，希望選舉活動能快結束，大家好好面對，國家所面臨的危機問題，不要糾結在分裂對立中。陳佩琪強調最近常為先生到法院出庭，覺得一場官司造成嚴重社會對立，相信很多人不願意見到這狀況。更感沮喪與遺憾的是以前來金甌女中投票都有先生陪伴，今年卻第一次獨自來投票，不過還好今天有委員陪同。陳佩琪也說先生常跟她說自己與羅智強有很多共通特質，就是在任何逆境當中都能勇敢面對，也生存得很好，陳佩琪認為他們倆特質很相通。所以今天雖然先生無法陪她來投票，但有羅智強陪同，稍感寬慰。

陳佩琪表示今天天氣不錯，希望大家踴躍出來投票，而對於昨天行政法院說柯文哲有投票權，卻不讓他投票，這是很奇怪的判定，還直接明講，讓柯文哲出來投票會影響公益，這句話應改為會影響到執政黨利益，她對裁定書結果表達強烈不滿與抗議。

罷免案今天舉行投票，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（右）上午由立委羅智強（中）及北市議員張志豪陪同，前往金甌女中投票所投票。記者侯永全／攝影
罷免案今天舉行投票，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（右）上午由立委羅智強（中）及北市議員張志豪陪同，前往金甌女中投票所投票。記者侯永全／攝影

罷免 陳佩琪 柯文哲

延伸閱讀

陳佩琪沮喪沒阿北相伴：柯文哲投票會影響執政黨利益

雨過天晴！投票率有望提升 蔣萬安、蔡英文、陳佩琪都會投票

聲請投票遭駁 陳佩琪請小草全員出動幫阿北投「不同意」

陳佩琪昨喊聲請公民投票權…柯文哲能參與罷免投票？司法實務界說話了

相關新聞

最高行政法院今駁回柯文哲抗告 確定無緣投票

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與26日罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

陳佩琪沮喪沒阿北相伴：柯文哲投票會影響執政黨利益

第11屆立委罷免案及新竹市長罷免案，投票時間從今上午8時到下午4時。台北市前市長柯文哲遭羈押禁見無法投票，其妻子陳佩琪今...

為投票放棄動物大遷徙 趙少康曝今國考「沒想到選這日子」

罷免投票今天登場，未能如願前往東非看動物大遷徙的中廣前董事長趙少康今天現身投開票所，面對媒體詢問，直呼很遺憾甚至這輩子應...

影／陪張智倫投票 侯友宜：希望市民多多公民參與

今天是罷免投票日，新北市長侯友宜今陪同中和立委張智倫，到連城路89巷38號投票所投票。侯友宜表示，今天雨過天晴，天氣不錯...

跑透透！蔣萬安完成陪藍委投票 賴士葆感激握住手：市長更旺

首波罷免案投票今登場，台北市長蔣萬安一早已陪同4名北市藍委投完票，最後來到文山區陪立委賴士葆到景美國小投票。賴士葆說，心...

影／投票被問大法官人事綠委跑票 柯建銘：黨內是開放的

今天是罷免選舉投票日，新竹天氣晴朗，投票踴躍，民進黨立院黨團總召柯建銘今早到新竹市育賢國中投票，媒體詢問立法院會昨進行司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。