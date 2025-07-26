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為投票放棄動物大遷徙！趙少康曝今撞護理師國考「沒想到選這日子」

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為投票放棄動物大遷徙 趙少康曝今國考「沒想到選這日子」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
趙少康（圖）上午投票，羅智強陪同並送上獅子圖以慰問趙少康因為罷免投票無法去東非看動物大遷徙。記者蘇健忠／攝影
趙少康（圖）上午投票，羅智強陪同並送上獅子圖以慰問趙少康因為罷免投票無法去東非看動物大遷徙。記者蘇健忠／攝影

罷免投票今天登場，未能如願前往東非看動物大遷徙的中廣前董事長趙少康今天現身投開票所，面對媒體詢問，直呼很遺憾甚至這輩子應該不會再去，但人生總是會有很多意外就順其自然。他也分享有看直播解饞，更引用大自然景觀暗酸民進黨，「用光電板把小小多山的國家搞得滿目瘡痍」，直言是災難。

趙少康原先在投票日當天安排到東非慨看動物大遷徙引發熱議，經過深思熟慮後決定把行程排開，留在台灣參與投票，趙少康上午9時在選區立委羅智強陪同下現身大安國中投開票所，羅也送上東非獅子畫像給趙感謝，趙也大呼很有創意。

趙少康坦言，這次沒去成很可惜，畢竟已經規畫多年，加上當初排日期認為今天有9000多位護理師國考，過往有國考就不會安排投票，自己真的沒想到會在今天「不曉得民進黨怎麼盤算？」更直言這輩子應該不會再去，早上有廣播，下午有電視錄影要走一趟不容易，確實蠻遺憾，但人生遺憾事情很多也不是只有這件，就順其自然。

而網路上近日出現動物大遷徙直播，他看一下，直呼是很難得景象，更提醒要愛護自然不要隨便破壞，「不要搞光電板，把小小多山的國家搞得滿目瘡痍，這將來會給台灣帶來很大的災難。」

媒體詢問是否不管結果如何都應朝野和解，趙表示，台灣面對強大的對手在旁邊，2300萬人合作都來不及，朝野就應該和解不應從內部找敵人、分裂，稍微有點理智的人都知道不應該這樣子力量要集中。

立委羅智強（右）上午陪同趙少康（左）投票，特意送上獅子圖以慰問趙少康因為罷免投票無法去東非看動物大遷徙。記者蘇健忠／攝影
立委羅智強（右）上午陪同趙少康（左）投票，特意送上獅子圖以慰問趙少康因為罷免投票無法去東非看動物大遷徙。記者蘇健忠／攝影

罷免 趙少康 羅智強

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