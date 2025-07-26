影／無法去東非看動物大遷徙 羅智強送趙少康獅子圖片陪投票

今天是罷免案投票日，國民黨立委羅智強上午陪同趙少康前往北市大安國中投票，趙少康因為罷免案投票無法去東非看動物大遷徙，羅智強今天特別送上獅子圖片。

隨後羅智強也前往建安國小投下選票，由台北市長蔣萬安陪同，蔣萬安表示看到天氣好，心情也好起來。投完票離去時，羅智強也貼心指揮採訪記者讓出一條路方便通行。 今天是罷免案投票日，立委羅智強上午前往北市建安國小投票。記者蘇健忠／攝影 立委羅智強（左）前往北市建安國小投票，台北市長蔣萬安（右）陪同，蔣市長表示看到天氣好，心情也好起來。記者蘇健忠／攝影

商品推薦