陪同李彥秀投票 蔣萬安：天氣好心情愉快

台北市長蔣萬安上午到南港胡適國小陪同立委李彥秀投票，蔣萬安受訪時表示天氣放晴、涼爽，心情特別愉快，看到大家行使公民權很高興，帶著平常心，陪著委員投票，我們都平常心，也期待開票後的結果。李彥秀也表示「心情很好，我們努力過了，謝謝大家。 台北市長蔣萬安（前左）上午到南港胡適國小陪同立委李彥秀（右）投票，蔣萬安受訪時表示，天氣放晴涼爽，心情特別愉快，看到大家行使公民權很高興，帶著平常心，陪著5位委員投票，我們都平常心，也期待開票後的結果。記者曾吉松／攝影

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